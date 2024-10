Sanzioni degli Usa ai finanziatori di Hamas, uno è basato in Italia

Il dipartimento del Tesoro Usa ha inserito nella blacklist delle sanzioni tre individui e un ente di beneficenza fittizio ritenuti essere importanti sostenitori finanziari internazionali di Hamas, così come un istituto finanziario controllato dal gruppo palestinese a Gaza.



Nel mirino anche un sostenitore di lunga data di Hamas e nove delle sue attività.

"Questi attori svolgono ruoli critici nella raccolta fondi esterna per Hamas, spesso sotto le mentite spoglie di opere di beneficenza, che finanziano le attività terroristiche del gruppo", accusa il Tesoro Usa. Tra le persone sanzionate anche Mohammad Hannoun, un membro di Hamas con sede in Italia che ha fondato la Charity Association of Solidarity with the Palestinian People, o Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp), secondo le autorita' americane "un ente di beneficenza fittizio in Italia che apparentemente raccoglie fondi per scopi umanitari, ma in realtà aiuta a finanziare l'ala militare di Hamas". In qualità di dirigente dell'Abspp, Hannoun - secondo il tesoro Usa - ha inviato denaro alle organizzazioni controllate da Hamas almeno dal 2018, ha sollecitato finanziamenti per Hamas e ha inviato almeno 4 milioni di dollari al gruppo estremista in un periodo di 10 anni. Nella blacklist pure due esponenti di Hamas basati in Austria e in Germania.



