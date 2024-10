Nel luogo del Festival del massacro del 7 ottobre

I familiari delle vittime del Nova Festival questa mattina si sono ritrovati al kibbutz Re'im, il sito in cui si è svolto il festival musicale il 7 ottobre del 2023 quando Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa uccidendo più di 360 persone entrando in territorio israeliano e prendendo in ostaggio decine di persone.

Alle 6.29 è stato osservato un minuto di silenzio. Dal 7 ottobre Hamas ha ucciso 1.400 persone e nella risposta militare avviata da Israele sono stati uccisi più di 41 mila palestinesi nella Striscia di Gaza. Alla commemorazione ha partecipato anche il presidente israeliano Isaac Herzog. #ANSA/EPA/ABIR SULTAN

