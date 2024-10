Media: 'Imminente l'attacco israeliano all'Iran'. Idf, uccisi 440 Hezbollah dal via delle operazioni di terra

06:00

Il segretario di Stato americano Antony Blinken annuncia che gli Usa forniranno "quasi 157 milioni di dollari in nuovi aiuti umanitari per supportare le popolazioni colpite dal conflitto in Libano e nella regione".

"Questo finanziamento affronterà le esigenze nuove ed esistenti degli sfollati interni, delle popolazioni di rifugiati all'interno del Libano e delle comunità che li ospitano", aggiunge Blinken in un comunicato pubblicato dal Dipartimento di Stato americano. Tale assistenza "sosterrà anche coloro che fuggono nella vicina Siria", viene aggiunto.

"Questi cibo di emergenza, ripari, coperte, kit igienici, protezioni, acqua e assistenza igienico-sanitaria saranno un'ancora di salvezza fondamentale per coloro che hanno sopportato difficoltà inimmaginabili", afferma Blinken ricordando che Stati Uniti "hanno fornito quasi 386 milioni di dollari nell'ultimo anno per supportare le popolazioni vulnerabili in Libano e in Siria colpite dall'aggravarsi del conflitto".