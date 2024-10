Pioggia di missili su Israele, Netanyahu: 'L'Iran la pagherà'. Hezbollah: truppe respinte nel sud del Libano

03:13

Il presidente francese Emmanuel Macron ha condannato "con la massima fermezza i nuovi attacchi dell'Iran contro Israele" e ha affermato che Parigi "ha mobilitato" ieri "le sue risorse militari in Medio Oriente per contrastare la minaccia" di Teheran. Lo ha dichiarato l'Eliseo, in un comunicato diffuso al termine di un consiglio di difesa.

Macron ha chiesto che "Hezbollah cessi le sue azioni terroristiche contro Israele e la sua popolazione", ricordando che la Francia è "impegnata per la sicurezza" dello Stato ebraico. Ha inoltre chiesto alle autorità israeliane di "porre fine il più rapidamente possibile" alle loro "operazioni militari" e ha invitato più in generale "tutti gli attori coinvolti nella crisi in Medio Oriente" a "dare prova della massima moderazione".

La Francia "organizzerà molto presto una conferenza a sostegno del popolo libanese e delle sue istituzioni", afferma l'Eliseo. Macron ha chiesto al capo della diplomazia francese Jean-Noel Barrot di "visitare nuovamente il Medio Oriente", viene aggiunto in un comunicato diffuso stanotte. Dopo un viaggio a Beirut nei giorni scorsi, Barrot "consulterà tutti coloro che hanno un ruolo da svolgere per avviare la riduzione della tensione e trovare soluzioni durature all'attuale crisi in tutti i suoi aspetti, in particolare per quanto riguarda la situazione in Libano e a Gaza".