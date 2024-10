Truppe israeliane in Libano, Idf: attacchi mirati e limitati. Raid anche in Siria, vittime a Damasco - LIVE

13:21

"L'Iran ha ripetutamente annunciato che non ha proxy nella regione e che Teheran non controlla alcun gruppo". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, come riporta Irna, facendo riferimento alle forze filo iraniane nella regione come gli Houthi yemeniti, Hezbollah in Libano e le milizie sciite in Iraq.

"L'Iran agisce in modo deciso a favore della sua sicurezza", ha detto il funzionario, aggiungendo che Teheran "non aspetta che qualcuno difenda il popolo palestinese e per questo ha pagato fin dall'inizio della Rivoluzione islamica".