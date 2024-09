'Truppe israeliane ammassate al confine con il Libano'

Le forze speciali israeliane stanno conducendo operazioni all'interno del Libano in vista di un potenziale assalto via terra. A riferirlo è Nbc News citando un funzionario israeliano secondo cui nel Libano del sud sono state avviate operazioni di piccole forze, progettate per raccogliere informazioni e sondare le posizioni di Hezbollah.

Il funzionario ha precisato che tali operazioni sono in corso da mesi e non segnalano necessariamente l'imminente inizio di un assalto via terra. Tuttavia, secondo i funzionari israeliani, un'invasione via terra resta una possibilità. Israele ha spostato migliaia di truppe verso il confine in preparazione di una possibile azione.

L'esercito israeliano è in allerta in tutto il Paese "per rafforzare la resilienza del fronte interno israeliano" ma anche al confine con il Libano dove ieri il comandante dell'Home Front Command, Rafi Milo, ha visitato le autorità locali nel nord. Durante la visita - informa l'Idf su Telegram - Milo ha sottolineato l'impegno dell'Idf nel "cambiare la situazione della sicurezza e nel riportare i residenti del nord di Israele alle loro case". "Come parte degli sforzi per aumentare la prontezza, le unità dell'Home Front Command dell'Idf sono dispiegate in varie località del Paese per fornire una risposta immediata quando necessario", ha detto. "La nostra prontezza sul fronte interno si basa su tre componenti principali: difesa aerea, allerte e le vostre azioni come civili. La difesa aerea non è impenetrabile; ci sono delle lacune, come potete vedere anche qui. Pertanto, quando sentite un allarme, entrate immediatamente in uno spazio riparato. Se non avete accesso a uno spazio riparato, scegliete lo spazio più sicuro disponibile ed entraci: questo salva delle vite. Resta vigile, pronto e segui le istruzioni". L' agenzia Epa mostra diverse immagini di soldati, carri armati e veicoli militari israeliani raccolti al confine con il Libano.

Le forze speciali israeliane hanno condotto piccole incursioni mirate nel Libano meridionale, raccogliendo informazioni e indagando in vista di una possibile incursione terrestre più ampia, che potrebbe avvenire già questa settimana. Lo riporta il Wsj citando fonti a conoscenza.

I raid, che hanno incluso l'ingresso nei tunnel di Hezbollah situati lungo il confine, si sono verificati sia di recente che negli ultimi mesi, e rientrano nel più ampio sforzo di Israele per ridurre le capacità di Hezbollah lungo il confine che divide Israele e Libano, hanno affermato le fonti.

"L'unico modo accettabile per Israele di cessare il fuoco (in Libano, ndr) è spostare Hezbollah a nord del (fiume, ndr) Litani e disarmarlo": lo ha detto alla tv pubblica israeliana Kan il ministro egli Esteri israeliano Israel Katz, come riporta Al Jazeera.



Per un cessate il fuoco in Libano è necessaria anche l'attuazione di tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha aggiunto: "Finché ciò non avverrà, Israele continuerà le sue azioni per garantire la sicurezza dei cittadini israeliani e il ritorno dei residenti del nord alle loro case".

Israele ha effettuato in nottata un attacco aereo nei pressi dell'incrocio di Kola nel centro di Beirut. Lo riferisce il Guardian precisando che è la prima volta che Israele colpisce Beirut fuori dai sobborghi meridionali dall'inizio della guerra. Il rumore dell'esplosione è stato udito in tutta la città. L'incrocio di Kola è un punto di riferimento popolare a Beirut, dove taxi e bus si riuniscono per raccogliere i passeggeri. Le prime immagini del raid mostrano due piani di un condominio completamente distrutti. Fino ad ora Israele aveva limitato i suoi attacchi sulla capitale del Libano ai suoi sobborghi meridionali.

L 'esercito israeliano ha lanciato nella notte un attacco alla valle della Bekaa, in Libano: obiettivo erano varie postazioni lanciarazzi e edifici dove erano conservate le armi di Hezbollah. "Nelle ultime ore - ha comunicato l'Idf - aerei da combattimento hanno attaccato decine di obiettivi terroristici dell'organizzazione terroristica Hezbollah nella regione della Bekaa in Libano. Altri attacchi sono stati effettuati nel Libano meridionale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA