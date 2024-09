Israele attacca anche in Yemen, a Beirut recuperato intatto il corpo di Nasrallah

13:02

"L'unica soluzione per garantire un futuro sicuro e stabile al Medio Oriente risiede in una giusta risoluzione della questione palestinese, in conformità con il diritto internazionale e l'iniziativa di pace araba": lo dice, all'agenzia palestinese Wafa, Nabil Abu Rudeinah, portavoce ufficiale del presidente Abu Mazen, osservando che "l'intera regione è entrata in una pericolosa fase di instabilità".

"Finché Gerusalemme rimarrà occupata, con i suoi luoghi sacri, la sua storia e il suo patrimonio sotto minaccia, le guerre a cui assistiamo oggi continueranno come hanno fatto per il secolo scorso", ha affermato. "L'unica alternativa praticabile è la creazione di uno Stato palestinese indipendente con Gerusalemme Est come capitale".

Bombardamenti sono in corso nel nord e nel centro della Striscia, dove il bilancio dà già tre morti accertati per gli attacchi aerei israeliani. Solo in Cisgiordania, gli israeliani hanno arrestato nelle ultime 24 ore 40 palestinesi, tra cui una donna e un bambino. La Palestinian Prisoners' Society (Pps) e la Detainees and Ex-Detainees Affairs Commission hanno riferito che il numero totale di arresti dal 7 ottobre 2023 ha superato gli 11.000. E vicino a Ramallah sono cominciati i lavori per la costruzione di una recinzione di filo spinato che si estenderà per oltre un chilometro e sarà alta quattro metri lungo la Strada 60.