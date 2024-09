Ucraina, l'annuncio di Biden: sì alle munizioni a lungo raggio per Kiev. Zelensky ringrazia

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un "aumento" dell'assistenza all'Ucraina, compresi quasi 8 miliardi di dollari in aiuti militari e nuove munizioni a lungo raggio, in vista di un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Oggi annuncio un aumento dell'assistenza alla sicurezza per l'Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra", ha dichiarato Biden in un comunicato, che tuttavia non menziona l'auspicato via libera di Kiev al lancio di missili a lungo raggio di fabbricazione statunitense verso la Russia.

Biden ha anche riferito di avere ordinato di fornire a Kiev altri Patriot e di allargare l'addestramento dei piloti ucraini per gli F-16. Inoltre, per contrastare l'evasione delle sanzioni russe e il riciclaggio di denaro, il dipartimento di giustizia, il dipartimento del tesoro e il Secret Service hanno preso provvedimenti per interrompere una rete globale di criptovalute, in coordinamento con i partner internazionali.

"Sono grato al presidente americano Joe Biden, al Congresso americano e ad entrambi i partiti, repubblicani e democratici, così come all'intero popolo americano per l'annuncio odierno di importanti aiuti alla difesa all'Ucraina per un totale di 7,9 miliardi di dollari e per l'introduzione di nuove sanzioni contro la Russia". commenta su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Le truppe russe hanno conquistato la cittadina di Ukrainsk, nella regione ucraina di Donetsk, secondo quanto annuncia il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie russe.

Kiev, 4 missili ipersonici russi verso l'Ucraina

Almeno quattro missili ipersonici Kinzhal lanciati da un caccia MiG-31K russo si stanno dirigendo verso il territorio ucraino: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che un allarme antiaereo è scattato in tutto in Paese. Lo riporta Ukrinform. L'Aeronautica ha precisato che uno dei missili è in volo verso la parte occidentale dell'Ucraina, un altro verso Zhytomyr (nordovest), uno verso la regione di Chmelnycky (ovest) e il quarto verso la città di Starokostiantyniv, sempre nella regione di Chmelnycky.

L'Aeronautica militare ucraina ha precisato successivamente che tre missili ipersonici Kh-47 M2 Kinzhal sono stati lanciati dallo spazio aereo russo in direzione della città di Starokostiantyniv, nella regione di Chmelnycky (ovest) tra le 10:00 e le 11:00 ora locale (le 11:00 e mezzogiorno in Italia). "Secondo i dati preliminari, nel cielo della Federazione Russa c'erano quattro aerei da combattimento MiG-31K - si legge in un messaggio pubblicato su Telegram -. Le informazioni sui luoghi di arrivo o di sconfitta non sono pubbliche".

'Il piano di Zelensky non ha impressionato per ora gli Usa'

Il 'piano per la vittoria' di Volodymyr Zelensky non ha "impressionato" l'amministrazione Usa. Lo scrive il Wsj riportando fonti vicine alla Casa Bianca. L'amministrazione Biden è preoccupata che il piano del leader ucraino sia privo di una strategia globale e non sia altro che una richiesta di più armi e della revoca delle restrizioni sui missili a lungo raggio, hanno affermato funzionari statunitensi. "Non sono impressionato, non c'è niente di nuovo", ha detto uno degli alti funzionari. Oggi Zelensky presenterà al presidente Biden e a Kamala Harris il piano nella sua interezza.

