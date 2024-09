Kiev: 'raid russo su Kryvyi Rih, 3 morti tra cui un bambino'

Tre persone, tra cui un minore, sono state uccise e diverse persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo a Kryvyi Rih. Lo ha riferito Oleksandr Vilkul, capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih, citato da Ukrinform.

"Almeno due persone sono state uccise e altre tre ferite, tra cui bambini, mentre i russi attaccavano la zona residenziale della città. Potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie", ha scritto inizialmente Vilkul su Telegram. In un messaggio successivo, il funzionario ha riferito che tre persone sono state uccise nell'attacco.

Il bilancio è stato confermato dal capo dell'amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Serhii Lysak: "Sono stati danneggiati edifici residenziali privati", ha aggiunto.





"Droni ucraini hanno attaccato il 23esimo arsenale della Direzione principale missilistica e artiglieria del ministero della Difesa russo vicino al villaggio di Oktyabrskoye, nella regione russa di Tver". Lo scrive Rbc Ucraina citando media e canali Telegram russi.

Secondo quanto riferito, il deposito si trova a soli 16 km a sud del 107° arsenale di Toropets, preso di mira in un precedente attacco del 18 settembre. Canali Telegram russi riferiscono di una forte esplosione e di incendi. Il governatore di Tver Igor Rudenya, citato dalla Tass, ha riferito che nella notte sono stati abbattuti droni nel sud-ovest della regione russa, senza tuttavia fornire dettagli sull'obiettivo dei raid o le possibili conseguenze.





In seguito alla caduta di alcuni frammenti di due droni abbattuti vicino Tikhoretsk, nella regione russa di Krasnodar, le autorità hanno deciso di evacuare la popolazione dall'insediamento di Kuban. Sul posto, infatti, è scoppiato un incendio a causa di un'esplosione. A riferirlo è il governatore della regione Veniamin Kondratyev sul proprio canale Telegram. "L'area di Tikhoretsk - scrive - è stata attaccata nella notte dal regione di Kiev. Due droni sono stati abbattuti dalla difesa aerea. Un incendio è divampato quando i frammenti sono caduti a terra. Iniziata la detonazione. Al momento i residenti dell'insediamento, che si trova vicino alla zona interessata dalle fiamme, sono stati evacuati temporaneamente per ragioni di sicurezza". Nell'attacco di droni sul distretto di Tikhoretsk, nel territorio russo di Krasnodar, sarebbe stato colpito un deposito di munizioni. Lo scrivono alcuni media e canali Telegram russi, tra cui Astra e Baza, citati da Rbc Ucraina e Ukrainska Pravda.

Astra scrive in particolare che l'attacco ha colpito un magazzino di munizioni nel villaggio di Kamenny del distretto di Tikhoretsk, pubblicando video attribuiti all'attacco che mostrano una grande esplosione nella notte. Al momento non si registrano vittime. (

La Russia ha abbattuto 101 droni ucraini sul suo territorio durante la notte. Lo ha affermato il ministero della Difesa. "Centouno Uav ad ala fissa ucraini sono stati distrutti e intercettati dai sistemi di difesa aerea", ha affermato il ministero su Telegram.

Cinquantatré droni sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, dove il governatore ha affermato che non ci sono state segnalazioni di danni o vittime. Diciotto sono caduti su Krasnodar, vicina alla Crimea, con il governatore che ha riferito che i detriti caduti da un velivolo "hanno causato un incendio che si è propagato a oggetti esplosivi" nel distretto di Tikhoretsk. I residenti sono stati evacuati ma non sono state segnalate vittime, ha aggiunto su Telegram.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA