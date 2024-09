L'Iran svela missile e drone durante parata forze armate

L'Iran ha svelato due nuove armi durante le processioni militari che segnano l'inizio della Settimana della Difesa Sacra, in commemorazione della guerra Iran-Iraq (1980-1988). La parata a Teheran, tenutasi alla presenza del Presidente Masoud Pezeshkian presso il mausoleo dell'Ayatollah Ruhollah Khomeini, ha inteso mostrare i progressi nelle capacità militari dell'Iran.

Il nuovo missile balistico a lungo raggio, chiamato Jihad, utilizza carburante liquido. Inoltre, le Guardie Rivoluzionarie hanno presentato un nuovo drone suicida, il Shahed 136-B, potenziando l'arsenale di queste armi di cui dispone Teheran.

"Se le nazioni islamiche usano il loro potere interiore - ha detto la Guida suprema dell'Iran Ali Khamenei - il regime sionista verrà rimosso dal posto che si trova nel cuore della comunità islamica. In effetti, l'unità tra i musulmani creerà un potere che non solo può eliminare il regime sionista, ma porrà anche fine all'influenza e all'interferenza degli Usa nella regione". Khamenei ha invitato gli Stati musulmani a tagliare i legami economici con Israele. "Se i due miliardi di musulmani in tutto il mondo si uniranno, saranno più potenti di qualsiasi potenza nel mondo di oggi", ha aggiunto citato dall'Irna.

