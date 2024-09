Ucraina, Von der Leyen a Kiev: 'Qui per portare il sostegno dell'Europa'

La presidente della commissione europea è giunta questa mattina a Kiev, per 'parlare del sostegno europeo" con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo scrive la stessa von der Leyen su X.

"La mia ottava visita a Kiev avviene mentre inizia a breve la stagione che richiede riscaldamento e la Russia continua a prendere di mira le infrastrutture energetiche", scrive Ursula von der Leyen su X , pubblicando una foto del suo arrivo alla stazione ferroviaria di Kiev.

"Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. - prosegue - Vengo qui per discutere del sostegno dell'Europa.

Dalla preparazione invernale alla difesa, all'adesione e ai progressi sui prestiti del G7".

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenterà al capo di Stato ucraino Volodymyr Zelensky "il piano di preparazione invernale della Commissione per l'Ucraina, un sostegno supplementare del valore di circa 160 milioni di euro che contribuirà a coprire oltre il 25% del fabbisogno elettrico del Paese" ha spiegato la presidente in un'intervista al pool di agenzie riunite nell'European Newsroom, di cui fa parte l'ANSA.

"La mia ottava visita a Kiev arriva in un momento cruciale. La stagione del riscaldamento inizierà tra due settimane e gli attacchi incessanti della Russia alle infrastrutture energetiche civili dell'Ucraina mirano a infliggere il massimo danno. Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi per superare questa situazione" ha aggiunto.

I prestiti concordati nel G7 porteranno un "notevole sollievo al bilancio ucraino in un momento di bisogno. L'Ue farà la sua parte nei 50 miliardi di dollari di prestiti previsti dal G7" ha aggiunti von der Leyen.

L'incontro, ha spiegato, da' l'opportunità di discutere "supporto globale al piano di pace ucraino e l'Assemblea Generale dell'Onu della prossima settimana sarà un'importante occasione per portare avanti questo supporto, specialmente dai Paesi del Sud Globale".

"Con l'aiuto dei nostri Stati membri, in questo caso la Danimarca - spiega la presidente della Commissione europea - abbiamo iniziato a utilizzare" le entrate generate dai beni congelati alla Russia per "effettuare ordini di armi e attrezzature militari direttamente all'industria della difesa ucraina".

Nel corso dell'incontro di Kiev von der Leyen e Zelensky parleranno anche del processo di adesione dell'Ucraina all'Ue.

Lo screening "va avanti senza ostacoli", ha spiegato la presidente della Commissione.

