Il gruppo energetico americano Constellation ha annunciato la riapertura di un'unità di Three Mile Island in Pennsylvania, dove nel 1979 è avvenuto il più grave incidente nucleare nella storia degli Stati Uniti, per fornire elettricità ai data center di Microsoft. Secondo il comunicato stampa, l'accordo firmato con il colosso americano dell'informatica ha una durata di 20 anni e consentirà di rilanciare l'unità 1, vicina a quella teatro dell'incidente.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA