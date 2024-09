Sondaggio Fox, Harris avanti a Trump di due punti

La vicepresidente Kamala Harris è avanti a Donald Trump di due punti percentuali, 50% contro il 48%, secondo l'ultimo sondaggio di Fox news. Secondo la tv conservatrice, è la prima volta che Harris raggiunge questa cifra.

Il candidato repubblicano, in un comizio a Uniondale, in Long Island, ha continuato ad attaccare la rivale: "Kamala you're fired!" (sei licenziata) ha detto, rispolverato lo slogan del suo reality show 'The Apprentice'. Ed ha aggiunto che il presidente Biden "lavora con l'Iran che ha hackerato la mia campagna".

"La verità è che la minaccia alla democrazia non sono io ma Harris e i Democratici", ha aggiunto Trump. "Basta con le bugie, basta con le bufale giudiziarie, basta dire che trasformerò questo Paese in una dittattura", ha attaccato il tycoon che ha promesso: "Salveremo il grande Stato di New York. Se voterete per me ridurrò le tasse, il crimine e il livello del vostro stress. Che cavolo avete da perdere con i livelli di criminalità record e l'invasione di migranti nelle strade?", ha esortato l'ex presidente.

"I Repubblicani sono conservatori ma soprattutto siamo il partito del buon senso", ha proseguito Trump secondo il quale "è tempo di lavorare insieme per gli americani".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA