Messico, concluso lo sciopero dei magistrati contro la riforma

In Messico, il Consiglio federale della magistratura ha annunciato la fine dello sciopero nazionale nei tribunali iniziato il 19 agosto in opposizione alla riforma giudiziaria — approvata nei giorni scorsi — che prevede la sostituzione di tutti i giudici del Paese, da ora in poi scelti dal voto popolare.

La decisione è stata presa a maggioranza, con solo due voti favorevoli al mantenimento della sospensione dei lavori, tra cui quello della presidente della Corte suprema, Norma Piña.

Il provvedimento segna la chiusura di un capitolo significativo nella storia del sistema giudiziario messicano. La ripresa delle attività è prevista per il 23 settembre.



