Bolivia, Morales torna a marciare su La Paz

Dopo un incontro dei settori sociali e della militanza del Movimento verso il Socialismo (Mas) legato a Evo Morales, è stato deciso che l'ex presidente continuerà la marcia fino alla sede del governo, a La Paz.

"Vogliamo dire al popolo boliviano, a tutti i settori sociali, ai nove dipartimenti (che compongono la Bolivia) che il nostro comandante Evo Morales, con la determinazione dello 'Stato Maggiore del Popolo', continuerà in questa marcia fino a raggiungere la sede del Governo", ha dichiarato in serata Ponciano Santos, leader della Confederazione Sindacale Unica dei Lavoratori Contadini della Bolivia (CSUTCB), legata a Morales.

In mattinata l'ex presidente aveva annunciato il suo ritiro dalla marcia. "Il Governo dice 'Evo, Evo, Evo'. La marcia non è di Evo, è del popolo. Demonizza, penalizza e criminalizza così tanto Evo che ho deciso, oggi, di ritirarmi dalla marcia. La marcia è per il popolo, non per Evo", aveva dichiarato.

Tuttavia, nel pomeriggio, Morales aveva delegato alle organizzazioni sociali la decisione se "continuare a camminare" o no. "La marcia appartiene al popolo e io sono un soldato del popolo, farò ciò che deciderà il popolo. Fino alla vittoria, qualunque cosa dicano, qualunque cosa facciano", aveva scritto Morales suoi social network. In serata il popolo ha deciso e Morales ha ripreso a marciare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA