Ong, ad agosto 1.105 i detenuti politici sull'isola di Cuba

Sono 1.105 i detenuti politici sull'isola di Cuba alla data del 31 agosto 2024. Lo riferisce l'Ong con sede a Madrid Prisoners Defenders in occasione della pubblicazione nel suo rapporto mensile in cui informa della detenzione di due nuovi oppositori politici il mese scorso.

Il numero totale di carcerati per delitti di opinione si è tuttavia ridotto di 14 a seguito della morte per suicidio, espatrio forzato o esecuzione della pena per 16 detenuti.

L'Ong sottolinea ancora una volta "la situazione orribile in cui vivono i prigionieri cubani: affamati, malati e torturati", mettendo in evidenza "l'inferno" in cui sono costretti soprattutto gli almeno 62 prigionieri politici con disturbi mentali, che non ricevono cure psichiatriche adeguate né farmaci.

Ma non va meglio agli altri detenuti. Secondo Prisoners Defenders 329 detenuti politici soffrono di "gravi patologie che mettono a rischio la loro vita", tra cui diabete, ipertensione, ischemia cerebrale, epatite B, malnutrizione, anemia e cancro.

Preoccupazione è stata mostrata per i 30 detenuti minorenni, di cui 28 stanno scontando la pena e due sono perseguiti penalmente "vittime di misure cautelari contestate dalle autorità alcuna tutela giudiziaria". L'Ong ha inoltre sottolineato il trattamento "discriminatorio e abusivo" subito dalle 117 donne incluse nella lista delle persone incarcerate per motivi politici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA