Venezuela, 'sventato un attentato contro l'ambasciata argentina'

Il ministro degli Interni e della Giustizia del Venezuela, Diosdado Cabello, ha dichiarato in una conferenza stampa trasmessa dalla televisione di stato che il suo governo ha arrestato persone che stavano pianificando un attacco con granate contro l'ambasciata argentina a Caracas, attualmente controllata dal Brasile, e dove sono rifugiati sei leader dell'opposizione.

Secondo Cabello l'obiettivo dell'attacco contro l'ambasciata argentina sarebbe quello di incolpare poi il governo di Nicolás Maduro con un'operazione di una non meglio specificata contro-intelligence straniera ("false flag operation"). "Se l'ambasciata argentina, dove si trovano alcuni signori e signore dell'opposizione, venisse attaccata, darebbero immediatamente la colpa al governo venezuelano", ha concluso Cabello, descrivendo poi i rifugiati come "sei terroristi dell'opposizione criminale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA