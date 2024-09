Ucraina: consigliere di Zelensky: "Il piano di pace Zelensky non prevede tregua"

Il "piano per la Vittoria", che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende presentare al presidente americano Joe Biden nei prossimi giorni, "non prevede un cessate il fuoco parziale, né il congelamento delle attuali linee del fronte" in Ucraina: lo afferma un consigliere di Zelensky, interpellato dall'Ukrainska Pravda, che smentisce quelle che chiama "fake news" diffuse dalla Bild. Secondo il giornale tedesco, il piano includerebbe sia la richiesta di poter utilizzale le armi occidentali in profondità in Russia, sia la volontà dell'Ucraina di accettare cessate il fuoco locali su alcune sezioni del fronte. "Bild non ha letto il piano e nessuna delle poche persone che hanno lavorato con il presidente alla preparazione del piano ha parlato con il tabloid tedesco", ha assicurato il consigliere per la comunicazione, Dmytro Lytvyn. "L'Ucraina è contraria a qualsiasi congelamento della guerra, e questo la sua leadership lo ripete costantemente e a tutti i livelli. Ed è importante per noi che gli Stati Uniti appoggino il piano per la Vittoria ucraino, senza capitolazioni né congelamenti", ha insistito.





Peskov: 'Putin valuta risposta attacchi in Russia con molta attenzione'

Il presidente russo Vladimir Putin tratta la discussione sulla risposta russa ad eventuali attacchi sul suo territorio con armi occidentali "con estrema attenzione", ma la Russia ha sicuramente le capacità per una risposta. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista alla tv Rossiya-1, citato da Interfax. "Il presidente è sempre estremamente attento a questo. Abbiamo sufficienti capacità militari e sufficienti capacità economiche in termini di supporto alle Forze armate. L'operazione militare speciale continuerà e tutti gli obiettivi saranno raggiunti", ha aggiunto Peskov. "Abbiamo abbastanza specialisti ed esperti che stanno discutendo di questa questione molto attivamente".

La Germania non permetterà all'Ucraina di lanciare attacchi con armi tedesche in profondità nel territorio russo

La Germania non permetterà all'Ucraina di lanciare attacchi con armi tedesche in profondità nel territorio russo "anche se altri paesi decideranno diversamente", ha affermato il cancelliere Olaf Scholz. Lo riportano i media di Kiev e Berlino. Durante un discorso pubblico a Prenzlau nel Brandeburgo, Scholz ha assicurato che la Germania "continuerà a sostenere militarmente l'Ucraina" in modo che il paese "non crolli" ma ha sottolineato che rimarrà contrario all'idea che Kiev utilizzi armi a lungo raggio tedesche per attaccare obiettivi in Russia. "Resto fermo sulla mia posizione, anche se altri paesi decidono diversamente", ha affermato il cancelliere tedesco.

Ministro Esteri Gb,le minacce di Putin sono una 'spacconata'

Il ministro degli Esteri del Regno Unito, David Lammy, ha liquidato come una "spacconata" le minacce del presidente russo Vladimir Putin, secondo cui autorizzare l'Ucraina a usare i missili per colpire il territorio russo significa la belligeranza dei Paesi Nato contro Mosca. "Penso che Putin stia sollevando un polverone. C'è un sacco di spacconeria. Quello è il suo modus operandi. Minaccia sui carri armati, minaccia sui missili, minaccia sulle armi atomiche", ha dichiarato Lammy alla Bbc. "Non possiamo farci intimidire da un imperialista fascista che vuole entrare come se nulla fosse in altri Paesi. Se glielo consentiamo con l'Ucraina, non si fermerà di certo lì", ha aggiunto il titolare del Foreign Office.

