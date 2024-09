I socialisti Ue: 'Su Fitto non ci sono linee rosse'

"Su Fitto stiamo negoziando, ci sono molti temi in gioco. Non vogliamo parlare di linee rosse, ma di priorità. Non capiamo perché un governo che ha detto chiaramente che non supporta Ursula von der Leyen abbia un ruolo come il nostro o come quello di popolari e liberali". Lo spiegano ai giornalisti fonti qualificate del gruppo dei Socialisti e democratici all'Eurocamera.

"Von der Leyen è presidente grazie alle forze pro-Ue, è stata chiara, e dunque non è comprensibile avere un vicepresidente esecutivo del Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei (Ecr). Ma saremo responsabili - viene sottolineato -.

"Fitto dovrà dimostrare al Parlamento se è pro-Ue e dovrà essere preparato".



Tajani: 'Sarebbe un grave errore non sostenere Fitto'

Sarebbe un "grave errore" se Pd e Socialisti "non sostenessero la candidatura di Raffaele Fitto a commissario europeo, che è candidato di tutta l'Italia e non solo di una parte politica". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo alla trasmissione '4 di sera' su Retequattro.

"Il Pd dovrebbe sostenerlo, forse il gruppo Socialista vuole solo alzare il prezzo", ha aggiunto, ricordando che "purtroppo i

socialisti non mantennero i patti neanche quando mi candidai io al parlamento europeo: scelsero di candidare un loro rappresentante, poi vinsi io diventando il primo presidente italiano del Parlamento della storia da quando era stato introdotta l'elezione diretta".

"Anche lì la sinistra ha fatto scelte di potere sbagliate e fu battuta dalla nostra iniziativa politica". "Berlusconi, da parlamentar europeo - ha ricordato ancora Tajani - andò ad ascoltare Gentiloni per dare un segno tangibile dimostrando un sostegno unanime, e lo stesso Fitto votò per Gentiloni. Quando si tratta di tutelare interessi nazionali non ci si dovrebbe dividere".

Tajani ha poi accennato alla situazione economica del Paese sottolineando "inflazione in calo, esportazioni importanti" e

promettendo riforme fiscali. "Quando il piano sarà accolto da Bruxelles lavoreremo sulla manovra, ma possiamo già dire che non

sarà una manovra con sperperi", bensì rivolta alla crescita delle imprese.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA