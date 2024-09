Ultimatum di re Carlo ad Andrea: o paga per la residenza o sarà sfratto

Il principe Andrea deve pagare di tasca propria le spese per la manutenzione e la sicurezza della Royal Lodge, la sua residenza a Windsor, o sarà costretto a lasciarla. E' la comunicazione mandata sotto forma di ultimatum da re Carlo III al fratello caduto in disgrazia dopo il coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein, come riporta il sito di Bbc News.

Da mesi si parla delle pressioni da parte di Buckingham Palace sul duca di York, che vive nella grande villa di 30 stanze valutata 30 milioni di sterline in condivisione con la sua ex moglie Sarah Ferguson. Dietro la decisione del sovrano, stando all'emittente pubblica britannica, ci sono più ragioni di tipo economico che dissidi familiari.

Il mese scorso sui media del Regno Unito si era parlato della volontà da parte della corte di non rinnovare il contratto per le guardie private che garantiscono la sicurezza della Royal Lodge in modo da risparmiare, a partire dall'autunno, tre milioni di sterline l'anno.

Al principe è stata offerta un'altra opzione: quella di traslocare nel più piccolo Frogmore Cottage, nella tenuta del castello di Windsor, dove soggiornavano Harry e Meghan nei rari periodi sull'isola, prima di venire 'sfrattati' dal sovrano in un passaggio di fatto inevitabile dopo lo strappo del 2020 con la Royal Family e il successivo trasferimento in California.

Le pressioni su Andrea non possono che aumentare se si considera che, dopo il film 'Scoop' uscito su Netflix lo scorso aprile, la prossima settimana è la volta della piattaforma streaming di Amazon con la miniserie intitolata 'A Very Royal Scandal', sempre sull'intervista disastrosa a cui si sottopose il duca nel 2019 davanti alle telecamere del programma Newsnight della Bbc nel tentativo vano di autodifesa dalle accuse relative al suo coinvolgimento nello scandalo Epstein.

