Madrid: 'Nessun negoziato, solo contatti operativi con Caracas'

Il ministro spagnolo degli Esteri, José Manuel Albares, ha smentito categoricamente negoziati con il governo di Caracas né "contropartite" per favorire l'uscita dal Venezuela del candidato dell'opposizione alle presidenziali venezuelane, Edmundo Gonzalez Urrutia, che si è rifugiato a Madrid per sfuggire alle temute ritorsioni di Nicolas Maduro.

"Gli unici contatti sono stati di tipo operativo", per agevolare l'arrivo a Caracas dell'aereo dell'aeronautica spagnola che ha portato a Madrid Gonzalez Urrutia, ha detto Albares in un'intervista alla radio Onda Cero, smentendo tra l'altro anche la vicepreside venezuelana, Delcy Rodriguez, che in un messaggio su Telegram ha sostenuto ci siano stati "ampie conversazioni e contatti" con il governo spagnolo per la partenza dell'oppositore da Caracas.

"Non c'è stato nessun tipo di negoziato politico fra il governo di Spagna e il governo del Venezuela e non c'è stata alcuna contropartita perché Edmundo Gonzalez potesse uscire dal Paese", ha ribadito il capo della diplomazia spagnola. "Se qualcuno è a conoscenza di qualcosa non deve fare altro che dirlo", ha sfidato il ministro.

Albares ha ripetuto che "la posizione della Spagna continua ad essere la stessa, con Edmundo Gonzalez a Caracas o a Madrid: non riconosceremo la presunta vittoria di Nicolas Maduro" alle presidenziali del 28 luglio. "Vogliamo che siano presentare le schede dei voti, una linea rossa che per noi è assoluta", ha aggiunto. La decisione di concedere l'asilo politico a Gonzalez Urrutia, ha spiegato, si fonda "su ragioni umanitarie", trattandosi di una persona di 75 anni sulla quale pende un ordine di arresto da parte della giustizia venezuelana e "per motivi politici".

Albares ha, infine, assicurato che l'oppositore venezuelano "è in sicurezza, libertà e ha libertà di espressione" ora che si trova in asilo in Spagna.

Il procuratore Saab insiste: 'La partenza è stata concordata'

Da parte sua, però, il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, ha affermato che il governo del suo Paese ha concordato con Madrid la partenza da Caracas dell'ex candidato presidenziale dell'opposizione.

"I governi di Spagna e Venezuela hanno concordato di concedere un salvacondotto al cittadino Edmundo González Urrutia

affinché potesse lasciare il territorio nazionale e usufruire dell'asilo concesso dalla Spagna", ha spiegato Saab.

Il procuratore ha poi ironizzato sulla partenza di González, affermando che essa "chiude la breve stagione di un'opera umoristica di un genere che potrei chiamare teatro buffo... Quest'opera mediocre ha causato ansia, sangue, sudore e lacrime a spettatori innocenti", ha aggiunto, definendo la leader dell'opposizione María Corina Machado una "attrice secondaria".

Riunione d'emergenza a Brasilia sulla crisi in Venezuela

Con l'aggravarsi della situazione in Venezuela, il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, ha convocato una riunione

d'emergenza al Palácio do Planalto (la sede del governo a Brasilia) per discutere della crisi.

La valutazione dell'esecutivo verdeoro è che, nonostante gli sforzi del Brasile per mediare la crisi e cercare una soluzione

politica, c'è tensione tra i due Paesi. La speranza di Lula era che il Brasile potesse portare l'opposizione e il regime di Maduro al dialogo. Ma la decisione unilaterale di Caracas di togliere al Brasile la custodia dell'ambasciata argentina è stata considerata un chiaro segnale di presa di distanza tra le due nazioni.

Le forze venezuelane si sono intanto ritirate dal perimetro della rappresentanza diplomatica, che dal 1 agosto è passata sotto la gestione del Brasile, dopo l'espulsione dei funzionari argentini. Ma il controllo dell'accesso rimane in mano alla polizia locale. L'energia elettrica, che era stata interrotta, è stata nel frattempo ripristinata.

Il Brasile mantiene la gestione dell'ambasciata argenrina

Il Brasile continuerà a mantenere la gestione dell'ambasciata argentina a Caracas, nonostante il Venezuela gli abbia formalmente revocato il permesso.

"Conformemente alle disposizioni delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, il Brasile resterà in

custodia e difesa degli interessi argentini fino a quando il governo argentino indicherà un altro Stato accettabile per il governo venezuelano per esercitare le suddette funzioni", si legge in una nota del governo del presidente Lula.

Brasilia aveva accolto con "sorpresa" la decisione unilaterale del governo di Nicolas Maduro, sottolineando l'"inviolabilità" delle rappresentanze diplomatiche. Quella argentina - assediata per 48 ore nel fine settimana dalle forze di sicurezza venezuelane - ospita sei oppositori anti-chavisti ricercati dalla giustizia venezuelana.

