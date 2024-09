Il Cremlino sull'iniziativa di Scholz: 'Non scartiamo alcun piano'

La Russia "non scarta in anticipo alcun piano per una soluzione" del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda su una iniziativa del cancelliere tedesco Olaf Scholz.

"Non respingiamo alcun piano in anticipo, ma è necessario capire di cosa stiamo parlando", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Interfax.

La Russia ha appreso solo dai media la notizia che il cancelliere tedesco Olaf Scholz starebbe lavorando ad un piano di pace per l'Ucraina, e quindi non conosce i dettagli, ha sottolineato Peskov. "Non sappiamo più di quanto hanno riferito i media, che un qualche piano sia in preparazione - ha detto il portavoce citato dalla Tass -. Ma non sappiamo di quali dettagli potrebbe parlare. Non stiamo respingendo alcun piano in anticipo, ma dobbiamo capire di cosa stiamo parlando". La Tass ricorda che La Repubblica ha scritto che Scholz sta preparando un proprio piano per una soluzione pacifica in Ucraina, "una sorta Minsk 3', che non esclude il trasferimento di parte dei territori ucraini a Mosca.

"Per quanto riguarda la risoluzione del conflitto ucraino con mezzi pacifici, finora non ci sono le precondizioni": lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dalla Tass. "Ascoltiamo diverse dichiarazioni dei paesi europei, ma non vediamo dichiarazioni in merito da parte del paese che sta conducendo l'intero processo, guidando l'intero Occidente collettivo", ha detto ancora Peskov stando all'agenzia di stampa ufficiale russa.



Il Cremlino non conferma nè smentisce la ricezione di missili dall'Iran

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha confermato né smentito notizie apparse su media internazionali secondo le quali l'Iran starebbe fornendo missili balistici alla Russia. "Informazioni di questo tipo non sempre corrispondono alla verità", ha affermato Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "Sviluppiamo la nostra collaborazione e il dialogo in tutte le aree possibili, comprese le più sensibili, e continueremo a farlo nell'interesse dei popoli dei due Paesi", ha aggiunto Peskov.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA