Francia: Hollande voterà la sfiducia al governo Barnier

L'ex presidente socialista, François Hollande ha annunciato oggi che voterà insieme alla coalizione di sinistra Nouveau Front Populaire per la mozione di censura (sfiducia) contro il futuro governo di Michel Barnier all'Assemblea Nazionale, per far cadere un esecutivo a suo avviso ''sostenuto dall'estrema destra'' di Marine Le Pen.

''Come possiamo accettare che i francesi che hanno voluto scartare l'estrema destra alle elezioni, che volevano un cambiamento, come possiamo dare il nostro accordo?'', si è chiesto retoricamente l'ex presidente socialista su radio France Inter, tornando a criticare la scelta del presidente, Emmanuel Macron, di nominare Barnier alla guida del governo, con l'implicito sostegno fino a questo momento del Rassemblement National (Rn), che al momento non minaccia di opporsi al nuovo esecutivo ma, anzi, di collaborare, provando a dettare la sua agenda e le sue priorità come sul tema dell'immigrazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA