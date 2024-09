Ex generali a difesa di Biden e Harris sul ritiro da Kabul

Dieci tra ex generali ed ex ammiragli si stanno mobilitando per difendere la vicepresidente Kamala Harris, ora candidata dem alla casa Bianca, dai tentativi repubblicani di legarla al caotico ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan nel 2021. Una vicenda emersa come un importante argomento di campagna elettorale anche in vista del dibattito presidenziale di martedì, con Harris sotto attacco da parte dell'ex presidente Trump, dei repubblicani della Camera e dei genitori delle vittime dell'attacco suicida di Abbey Gate, in cui sono morti 13 militari americani.

La spinta a difendere la candidata dem, riferisce Axios, arriva da alti ufficiali militari in pensione, tra cui tre con quattro stelle: l'ammiraglio Steve Abbot, che ha prestato servizio come vice consigliere per la sicurezza interna di George W. Bush, il generale Lloyd W. Newton e il generale Larry R. Ellis, che non ha mai sostenuto in precedenza un candidato politico.

"Senza coinvolgere il governo afghano, Trump e la sua amministrazione hanno negoziato un accordo con i talebani che ha liberato 5.000 combattenti talebani", hanno scritto gli ufficiali militari in pensione in una lettera di National Security Leaders for America. Il gruppo ha accusato Trump di aver lasciato Biden e Harris senza piani per eseguire un ritiro e con poco tempo per farlo.

"Questo approccio caotico ha ostacolato gravemente la capacità dell'amministrazione Biden-Harris di eseguire il ritiro più ordinato possibile e ha messo a rischio i nostri militari e i nostri alleati", hanno scritto. Trump "manca continuamente di rispetto a coloro che prestano servizio in uniforme, compresi i soldati feriti, i prigionieri di guerra e coloro che hanno fatto il sacrificio estremo", hanno aggiunto.

Alcuni dirigenti militari intendono anche andare in tv questa settimana per difendere il curriculum di Harris, scrive Axios.



Il rapporto repubblicano: 'E' stato peggio del Vietnam'

La presa di posizione degli alti ufficiali americani è arrivata dopo che, alla vigilia del dibattito tv fra Harris e Donald Trump,

la leadership repubblicana della commissione esteri della Camera ha pubblicato un ampio rapporto sul ritiro degli Usa

dall'Afghanistan tre anni fa, attaccando il presidente Joe Biden, la sua vice Kamala Harris e la loro amministrazione come gli orchestratori insensibili e "dogmatici" di un fallimento di politica estera così estremo da essere classificato "molto peggio" persino del catastrofico ritiro americano dal Vietnam nel 1975.

I democratici hanno rapidamente liquidato il rapporto di 240 pagine, frutto di un'indagine dei repubblicani durata due anni, come "apertamente di parte" e come cinica manipolazione della tragedia da usare come "football politico".

L'indagine, secondo il Washington Post, contiene alcuni nuovi dettagli minori, ma non ci sono rivelazioni importanti che vadano oltre i precedenti resoconti già di dominio pubblico derivanti da indagini separate condotte dal Pentagono, dal Dipartimento di Stato, da organi di informazione e analisti. E non contiene prove che Harris abbia avuto un ruolo importante nell'esecuzione del ritiro.

Ma può essere utile a Trump per tentare di screditare la sua rivale nel dibattito di domani.

In realtà fu il tycoon, in qualità di presidente, a negoziare nel febbraio 2020 il controverso accordo di Doha con i talebani per rilasciare dal carcere 5.000 dei loro militanti e ritirare tutte le forze statunitensi l'anno successivo. Nelle ultime settimane Trump ha difeso aggressivamente la sua decisione di concludere l'accordo, cercando invece di attirare l'attenzione degli elettori sul caos e le violenze che accompagnarono il ritiro da Kabul nell'agosto 2021, quando Biden attuò l'accordo e 13 militari americani morirono in un attentato suicida attribuito all'Isis.

