Attacchi di Israele in Siria, il bilancio dei morti sale a 18

L'Osservatorio siriano per i diritti umani in Siria ha riferito che il bilancio delle vittime dell'attacco attribuito a Israele nel nord-ovest della Siria durante la notte è salito a 18, tra cui quattro civili, otto militari siriani e sei persone ancora non identificate. Lo riporta Haartez.

Secondo l'Osservatorio, non è noto se il personale militare fosse al servizio dell'esercito siriano o delle milizie iraniane.



Iran: 'L'attacco d'Israele contro la Siria è criminale'

Il ministero degli Esteri iraniano ha accusato Israele per l'attacco "criminale" in Siria che ha provocato ieri sera 18 morti nella provincia di Hama, nella Siria centrale.

"L'Iran condanna con la massima fermezza l'attacco criminale israeliano in Siria", ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri, Nasser Kanani, in riferimento all'attacco israeliano alla città di Masyaf. Secondo Irn, nel frattempo Kanani ha reagito alle notizie secondo cui il luogo attaccato sarebbe un centro legato all'Iran in Siria. "L'affermazione è completamente priva di fondamento", ha sottolineato. "I sostenitori del regime israeliano dovrebbero smettere di armare i sionisti", ha detto, invitando le Nazioni Unite a "prendere misure più serie contro i crimini barbari del regime sionista"

Iran: rifiutando la tregua Israele 'apre le porte dell'inferno'

Rifiutando di firmare un accordo per il cessate il fuoco a Gaza, Israele "sta aprendo le porte dell'inferno". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, come riferisce Irna. "Il regime è un tumore cancerogeno e un male assoluto nella regione", ha aggiunto il funzionario della Repubblica islamica, parlando di "orribili crimini di guerra" commessi dallo Stato ebraico e lanciando appelli alla comunità internazionale per condannare Israele e adottare misure deterrenti.

Media: 'Israele sta aspettando la proposta americana'

"Stiamo aspettando", ha detto un funzionario israeliano al Times of Israel, riferendosi ad una nuova proposta da parte degli Stati Uniti per un accordo sulla liberazione degli ostaggi. "Gli americani sono cauti, non vogliono proporre un accordo che sanno verrà respinto da Hamas. Sanno che è Hamas a mettere ostacoli" ha affermato il funzionario, "solo perché non accadrà presto non significa che non accadrà". Ieri alcune fonti avevano riferito ad un'emittente televisiva che le possibilità di un accordo basato sulla proposta di maggio erano "vicine allo zero".

Hamas: 'Non abbiamo presentato nuove proposte ai mediatori'

Hamas nega che il gruppo palestinese avrebbe presentato nuove condizioni ai mediatori per il rilascio dei prigionieri israeliani. Il portavoce di Hamas Basem Naim ha affermato che "i funzionari statunitensi che hanno agito come fonti hanno avvelenato i negoziati". "Hamas non ha presentato nuove condizioni ai mediatori, né sulla questione dei prigionieri né su altre questioni.

Il movimento ribadisce il suo impegno nei confronti di quanto concordato il 2 luglio di quest'anno sulla base della proposta del presidente Biden e sulla risoluzione n. 2735 del Consiglio di sicurezza Onu", ha detto Naim a Al Jazeera.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA