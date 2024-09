L'ex vice presidente repubblicano Dick Cheney voterà per Kamala Harris. Lo ha detto la figlia Liz ad un evento in Texas.

"E' importante riconoscere che Trump pone dei pericoli. Come conservatrice e come una persona che tiene alla Costituzione, non solo non voterò per Donald Trump ma voterò per Kamala Harris". ha detto inoltre Liz Cheney, ex deputata repubblicana.

Soprannominato dai democratici Darth Vader, per via della sua "cattiveria" politica, Cheney è stato capo dello staff della Casa Bianca sotto il presidente Gerald Ford; segretario della difesa sotto la presidenza di George H.W. Bush e vicepresidente sotto il presidente George W. Bush, quando è stato l'architetto dell'invasione americana dell'Iraq.

Aveva preso le distanze da Donald Trump nel 2022 definendolo una "minaccia per la nostra repubblica" e un "codardo".



