Attacco israeliano in Libano, 'uccisi tre soccorritori'

Il Ministero della Sanità libanese ha annunciato che tre soccorritori sono stati uccisi e altri due feriti in un attacco israeliano contro una squadra della Protezione civile che spegneva gli incendi nel sud del Libano. "Il nemico israeliano ha preso di mira una squadra della Protezione civile libanese che stava spegnendo gli incendi causati dai recenti attacchi israeliani nel villaggio di Froun, che hanno provocato la morte di tre soccorritori", ha detto il ministero in una nota, precisando che le due persone ferite erano in condizioni critiche.

Al Jazeera: 'L'attivista turco-americana uccisa da un cecchino israeliano'

"L'autopsia dell'attivista turco-americana Aysenur Ezgi Eygi ha confermato che è stata uccisa da un colpo di arma da fuoco sparato da un tiratore dell'esercito di occupazione": lo ha detto ad Al Jazeera il governatore di Nablus, come riporta su X la tv panaraba.

Ezgi Eygi è morta ieri durante una manifestazione in Cisgiordania. Citando il proprio corrispondente, Al Jazeera precisa che "la medicina legale palestinese ha dimostrato" che Aysenur Ezgi Eygi "è stata uccisa da un colpo alla testa sparato da un cecchino israeliano"

Le Nazioni Unite hanno chiesto "un'inchiesta approfondita" sull'uccisione dell'attivista turco-americana Aysenur Ezgi Eygi, avvenuta ieri durante una protesta a Beita, vicino Nablus, in Cisgiordania: lo riporta la Bbc.

"Vorremmo vedere un'inchiesta approfondita sulle circostanze" della sua morte, ha detto il portavoce del segretario generale dell'Onu, Stéphane Dujarric, aggiungendo che i civili "devono essere protetti in ogni momento".

L'attivista, di 26 anni, sarebbe stata uccisa "con un colpo di pistola alla testa" mentre partecipava a una protesta in difesa di agricoltori palestinesi a Beita, a sud di Nablus, secondo l'ospedale dove è deceduta nel primo pomeriggio. L'esercito israeliano ha ammesso solo che suoi "soldati hanno aperto il fuoco contro un provocatore che lanciava pietre contro le nostre forze", ma "i dettagli dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine".

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha deplorato la "tragica" morte della cittadina americana in Cisgiordania e ha promesso di agire "se necessario". Alla domanda se gli Usa intraprenderanno una qualche azione contro Israele, il capo della diplomazia di Washington ha risposto che "prima di tutto dobbiamo scoprire esattamente cosa è successo", poi "ne trarremo le necessarie conclusioni e conseguenze".

Grande sponsor internazionale di Hamas, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha parlato di "barbaro intervento di Israele su una protesta civile contro l'occupazione in Cisgiordania" e promesso che Ankara userà "ogni piattaforma per porre fine alla politica di occupazione e genocidio di Israele".

Eppure, poche ore prima dell'uccisione dell'attivista, Blinken aveva esortato Israele e Hamas a firmare un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dato che a suo avviso ormai il 90% dell'accordo è pronto. Il capo della diplomazia Usa comunque ha affermato che gli Usa offriranno nei prossimi giorni ulteriori "idee" per un patto tramite i mediatori di Egitto e Qatar.



La famiglia dell'attivista vuole un'indagine e fa appello a Biden

La famiglia di Aysenur Ezgi Eygi ha chiesto oggi un'indagine indipendente sulla sua morte, accusando l'esercito israeliano di averla uccisa 'in modo violento'.

Aysenur Ezgi Eygi e' stata 'colpita alla testa', ha dichiarato la sua famiglia in un comunicato: 'la sua presenza nelle nostre

vite è stata presa inutilmente, illegalmente e violentemente dall'esercito israeliano', ha aggiunto.

"'Aysenur difendeva pacificamente la giustizia quando è stata uccisa da un proiettile", ha sostenuto la famiglia, facendo riferimento a un video che a suo dire "mostra che il colpo proveniva da un tiratore dell'esercito israeliano".

Anche se l'Idf ha annunciato un'inchiesta, la famiglia ritiene che - "vista la circostanze (...) della morte di Aysenur - un'indagine israeliana non sia sufficiente".

"Chiediamo al presidente (Joe) Biden, alla vicepresidente (Kamala) Harris e al segretario di Stato (Antony) Blinken di ordinare un'indagine indipendente sull'uccisione illegale di una cittadina statunitense e di assicurare la piena responsabilità dei colpevoli"' conclude la nota.

La giovane donna faceva parte dell'International Solidarity Movement (Ism), un'organizzazione filopalestinese, e si trovava a Beita per partecipare a una manifestazione settimanale contro l'espansione delle colonie israeliane, secondo l'ong.

