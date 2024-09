Allagata parte della Grotta a Lourdes, nessun pericolo

Il santuario di Lourdes, nella Francia occidentale, è stato parzialmente inondato questa notte e la celebre grotta è chiusa ai visitatori.

Secondo David Torchala, direttore della comunicazione del santuario, luogo sacro per la religione cattolica, la grotta del santuario è stata allagata verso le 2 del mattino ma "non si lamenta nessun ferito".

La cappella "della Luce", in particolare, è stata inondata al culmine delle forti piogge e i danni non sono stati al momento quantificati. Il resto del santuario resta aperto al pubblico e ai pellegrini, mentre le celebrazioni previste per la giornata di oggi sono state spostate in luoghi sicuri di Lourdes.



