Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato a Villa d'Este a Cernobbio per prendere parte al Forum Teha in corso. Zelensky, scortato dalla sua sicurezza, ha rivolto un saluto con la mano ai cronisti, radunati in attesa, prima di salire le scale verso le stanze della villa. Il suo intervento al Forum è previsto intorno alle 19.



