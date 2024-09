Maduro solidale con Petro per presunto 'colpo di Stato in corso'

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha denunciato che il suo omologo colombiano, Gustavo Petro, sta subendo un golpe e gli ha offerto tutto il suo sostegno. "Il presidente Petro ha denunciato che è in corso un colpo di Stato contro di lui e noi gli abbiamo manifestato tutta la nostra solidarietà", ha dichiarato Maduro durante la Fiera del turismo Venezuela-Colombia.

Il presidente chavista ha poi aggiunto che il suo collega colombiano "non fa parte delle oligarchie del suo Paese, è un uomo del popolo e vuole il meglio per il Venezuela, così come noi vogliamo il meglio e la pace per la Colombia".

Nell'ambito della Fiera, che si propone di incoraggiare il turismo e il commercio tra i due Paesi confinanti, Maduro ha concluso dicendo che "Petro sa di poter contare sul nostro governo per portare la pace in Colombia il prima possibile" e che " il popolo colombiano saprà imporre la sua forza per la pace e la democrazia".

La Colombia ospita attualmente 2,9 milioni dei circa 7,7 milioni di venezuelani che hanno lasciato il loro Paese negli dieci ultimi anni, secondo gli ultimi dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).





