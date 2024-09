Cabello accumula potere con più militari sotto il suo comando

Il ministro dell'Interno Diosdado Cabello, uno degli uomini più potenti dell'establishment del presidente Nicolás Maduro, sta conquistando sempre più potere.

Il governo ha, infatti, posto sotto il suo comando tutti i militari che fino ad ora non facevano parte del ministero della Difesa. Secondo la copia di una circolare ufficiale diffusa in queste ore, Cabello ha trasmesso l'ordine a tutti i viceministri, ai direttori generali degli uffici e ad altri organi della pubblica amministrazione.

"Secondo un ordine del governo nazionale, tutti i militari che lavorano in enti statali diversi dal Ministero della Difesa devono essere messi al più presto agli ordini di questo ministero", si legge nel documento del ministro degli Interni, datato 31 agosto. Non è chiaro quanti militari siano presenti nell'amministrazione statale, ma la loro presenza è cospicua nella gestione dell'energia pubblica, delle imprese minerarie e petrolifere, dei servizi fiscali, dei porti, degli aeroporti e delle infrastrutture.



