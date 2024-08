La Corte suprema del Brasile ha ordinato di sospendere X

Il ministro Alexandre de Moraes, della STF (Corte Suprema Federale), ha ordinato il blocco del social network X dopo che la piattaforma non ha nominato un rappresentante legale in Brasile. La decisione arriva dopo che la Corte aveva utilizzato il proprio profilo per pubblicare un documento firmato dal ministro Alexandre de Moraes in cui chiedeva a Elon Musk, di presentare entro 24 ore il nome del nuovo rappresentante legale di X in Brasile, pena la messa offline del social network nel Paese. Ora l'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel) deve trasmettere la decisione della Corte Suprema agli operatori entro 24 ore.

"La libertà di parola è il fondamento della democrazia, ma in Brasile uno pseudo giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici": lo scrive sul proprio account X il patron del social, Elon Musk, commentando a caldo la decisione del giudice de Moraes di sospendere X in Brasile. Musk aggiunge che "il regime in Brasile ha appena ordinato la sospensione di X entro 24 ore, imposto ai negozi di adeguarsi entro 5 giorni e le multe per l'uso del Vpn. "Tutti si devono svegliare - ha aggiunto Musk. Sì, questo potrebbe accadere anche qui", riferendosi agli Stati Uniti.



