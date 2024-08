Mosca: 'Non ci fermeremo per il nuovo piano di pace di Zelensky'

12:21

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che in una conversazione telefonica avuta ieri il premier indiano Narendra Modi non ha illustrato al presidente russo Vladimir Putin un piano di pace per l'Ucraina, e ha aggiunto che al momento "non ci sono i prerequisiti per negoziati".

Tuttavia Peskov, citato dalla Tass, ha sottolineato che New Delhi "assume costantemente la posizione di sostenitore della pace, di una soluzione pacifica attraverso mezzi politici e diplomatici", e tale posizione coincide con quella della Russia.

Il colloquio telefonico tra Putin e Modi ha avuto luogo dopo due viaggi che il primo ministro indiano ha compiuto, in luglio

a Mosca e in agosto a Kiev. Dopo avere incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Modi ha invitato le parti a trattare

e ha affermato che "l'India è pronta a svolgere un ruolo attivo in qualsiasi sforzo verso la pace".