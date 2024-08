Scontro aperto tra Israele e Hezbollah, lanci di droni e razzi. Il liveblog

06:43

Prima di lanciare l'offensiva contro gli Hezbollah in risposta alla rappresaglia libanese e in attesa del vertice di oggi al Cairo per Gaza, l'esercito israeliano ha lanciato raid aerei sulla Striscia uccidendo oltre 70 persone. Lo riporta Al Jazeera. L'escalation - rileva l'emittente del Qatar - è avvenuta mentre i media segnalavano la mancanza di progressi sostanziali nei colloqui tra i mediatori per un cessate il fuoco a Gaza, con Hamas che, secondo un funzionario palestinese, avrebbe lasciato la capitale egiziana.

Nella Striscia di Gaza ieri - aggiunge al Jazeera - l'esercito israeliano ha ucciso almeno 71 palestinesi, mentre i carri armati avanzavano sulla città centrale di Deir el-Balah, costringendo più di 100.000 persone a fuggire in due giorni. Le forze israeliane hanno assaltato il campo profughi di Balata, a est della città di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua casa. Le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa hanno affermato di aver risposto all'irruzione sparando una pesante raffica di proiettili contro i soldati israeliani. L'Idf hanno fatto irruzione in diversi villaggi della Cisgiordania durante la notte, prendendo d'assalto la città di Husan a ovest di Betlemme, Baqa al-Hatab, a est di Qalqilya,Kafr Aboush, Kafr Zibad e Kafr Jamal, a sud di Tulkarem, riferisce l'agenzia di stampa Wafa.