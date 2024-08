E' scontro aperto tra Israele e Hezbollah, guerra nei cieli

Hezbollah ha lanciato l'annunciata rappresaglia su Israele in risposta all'uccisione del comandante militare del gruppo terroristico, Fuad Shukr, avvenuta a Beirut nel luglio scorso, lanciando centinaia di razzi e droni esplosivi contro Israele. L'esercito israeliano ha risposto, prima con attacchi 'preventivi' poi con un'aggressione più massiccia colpendo centinaia di obiettivi.

In una dichiarazione, la milizia sciita ha detto di aver lanciato droni esplosivi contro Israele, prendendo di mira siti militari, sottolineando di avere lanciato più di 320 razzi verso il nord di Israele nelle ultime ore, insieme a diversi droni carichi di esplosivo, e di avere preso di mira 11 basi militari. Un video che circola online mostra un drone di Hezbollah che colpisce un'autostrada nel nord del paese.

Una fonte politica ha riferito alla tv pubblica israeliana Kan che Hezbollah aveva puntato al ministero della Difesa a Tel Aviv ed altri obiettivi strategici nel centro di Israele, ma i sistemi di difesa hanno funzionato.

L'esercito israeliano aveva a sua volta avviato degli "attacchi preventivi" in Libano per "prevenire attacchi di Hezbollah in larga scala" e ha invitato la popolazione ad allontanarsi dalle zone in cui opera l'organizzazione. L'offensiva è stata lanciata - afferma l'Idf - dopo aver rilevato preparativi da parte degli Hezbollah.

Un avviso in lingua araba ai residenti del Libano meridionale avverte: "Stiamo monitorando i preparativi di Hezbollah per effettuare attacchi su larga scala sul territorio israeliano vicino alle vostre case. Siete in pericolo. Stiamo attaccando ed eliminando le minacce di Hezbollah". I caccia dell'aeronautica militare israeliana hanno attaccato centinaia di obiettivi nel territorio libanese.

Il portavoce dell'Idf Daniel Hagari ha spiegato poi che l'esercito ha colpito le postazioni di Hezbollah in Libano da cui partono i razzi contro Israele. "Stiamo rimuovendo le minacce al fronte interno israeliano. Decine di aerei stanno ora attaccando obiettivi in diverse aree del Libano meridionale", ha affermato. "Hezbollah sta lanciando razzi e droni contro Israele. I nostri sistemi di difesa aerea, le navi della Marina e gli aerei dell'Aeronautica stanno proteggendo i cieli del Paese, identificando e intercettando le minacce e colpendo ovunque in Libano, dove è necessario rimuovere le minacce e colpire Hezbollah".

Prima di lanciare l'offensiva contro gli Hezbollah, l'esercito israeliano aveva lanciato raid aerei sulla Striscia uccidendo oltre 70 persone. Lo riporta Al Jazeera. L'escalation - ha rilevato l'emittente del Qatar - è avvenuta mentre i media segnalavano la mancanza di progressi sostanziali nei colloqui tra i mediatori per un cessate il fuoco a Gaza, con Hamas che, secondo un funzionario palestinese, avrebbe lasciato la capitale egiziana.

Nella Striscia di Gaza ieri - aggiunge al Jazeera - l'esercito israeliano ha ucciso almeno 71 palestinesi, mentre i carri armati avanzavano sulla città centrale di Deir el-Balah, costringendo più di 100.000 persone a fuggire in due giorni. Le forze israeliane hanno assaltato il campo profughi di Balata, a est della città di Nablus, in Cisgiordania, e hanno arrestato un giovane dopo aver fatto irruzione nella sua casa.

Le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa hanno affermato di aver risposto all'irruzione sparando una pesante raffica di proiettili contro i soldati israeliani. L'Idf ha fatto irruzione in diversi villaggi della Cisgiordania durante la notte, prendendo d'assalto la città di Husan a ovest di Betlemme, Baqa al-Hatab, a est di Qalqilya,Kafr Aboush, Kafr Zibad e Kafr Jamal, a sud di Tulkarem, riferisce l'agenzia di stampa Wafa.

Il ministro della Difesa Yoav Gallant ha dichiarato lo stato di emergenza in Israele per le prossime 48 ore. La "situazione speciale sul fronte interno" consente al Comando dell'Idf di emanare restrizioni. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza alle 7 ora locale. La riunione plenaria del Consiglio dei ministri regolarmente programmata non si terrà questa mattina. Chiuso e poi riaperto l'aeroporto internazionale di Tel Aviv. La popolazione è stata esortata ad allontanarsi. In Israele è stato dichiarato lo stato di emergenza per 48 ore.

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett, ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta "monitorando attentamente gli eventi in Israele e Libano". "È stato impegnato con il suo team di sicurezza nazionale per tutta la notte", afferma Savett. "Sotto la sua direzione, alti funzionari statunitensi hanno comunicato ininterrottamente con gli omologhi israeliani. Continueremo a sostenere il diritto di Israele a difendersi e continueremo a lavorare per la stabilità regionale".

