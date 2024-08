Germania: armato di un coltello colpisce e poi scappa, ci sono morti e feriti

Ci sarebbero almeno tre morti e diversi feriti gravi nell'attacco con un coltello avvenuto venerdì sera 23 agosto durante un festival a Solingen, nella Germania occidentale. L'autore dell'aggressione, che è scappato, sembra essere un arabo. Almeno 9 i feriti, di cui almeno 4 , scrive sempre la Bild.

La polizia ha lanciato una caccia all'uomo.

L'agenzia tedesca Dpa riferisce che agenti di polizia sono arrivati sul posto armati anche per provvedere alla messa in sicurezza nell'area. Sono inoltre state mobilitate numerose ambulanze e diverse aree della città sono state transennate. La scena del crimine è il Fronhof, una piazza del mercato nel centro di Solingen dove c'è un palco per la musica dal vivo allestito in occasione del Festival in corso in città. Secondo il giornale 'Solinger Tageblatt' le autorità hanno chiesto di lasciare il centro della città mentre si sente il suono di sirene.

Le prime testimonianze raccolte dai media locali parlano di shock fra i presenti. Philipp Müller, uno dei co-organizzatori del festival, ha spiegato subito dal palco che i servizi di soccorso sono intervenuti e che si teme per la vita di nove persone. Migliaia di visitatori hanno seguito la richiesta di lasciare la piazza con calma e senza lasciarsi prendere dal panico. "La gente è scioccata ma tranquilla", ha riferito Müller al giornale. Un giornalista del Solinger Tageblatt ha descritto una "atmosfera inquietante". In occasione del 650esimo anniversario della fondazione della città di Solingen, era partito il 'Festival della diversità', con un fitto programma di eventi fino a domenica.

