Germania: attacco con un coltello, 3 morti e 8 feriti. Fermato un sospettato

Ci sarebbe un fermo nelle indagini sul massacro di Solingen, dove un uomo che ieri sera ha accoltellato a caso dei partecipanti a una festa per i 650 anni dalla fondazione della città, uccidendo 3 persone e ferendone altre 8, cinque delle quali in modo grave.

La Bild parla di un fermo da parte degli agenti del commando speciale della Sek avvenuto grazie alla testimonianza di una donna che lo avrebbe riconosciuto in quanto già sospettato per un altro reato. Il giovane però, secondo quanto appurato, non sarebbe l'attentatore. È quello che scrive la Dpa: secondo le fonti dell'agenzia tedesca, il ragazzo non corrisponderebbe alla persona descritta dai testimoni. La polizia di Wuppertal non ha confermato né smentito l'arresto.

La Bild ha inoltre riferito che gli investigatori parlano di "un attacco terroristico", ma secondo il portavoce della polizia di Dusseldorf, Markus Seitz, sentito dall'ANSA, l'attacco "è stato classificato come attentato, ma non si può ancora parlare di terrorismo". "Della persona che ha attaccato sappiamo soltanto che fosse un uomo. E il fatto che abbia colpito a caso, nella mischia, non ci permette di sbilanciarci per ora sulla pista terroristica", ha spiegato. Al momento la polizia sta interrogando decine di persone, che si trovavano alla festa cittadina.

In Germania, "le indagini proseguono a pieno ritmo e così l'ascolto delle testimonianze e la valutazione del materiale fornito da chi si trovava sul posto a festeggiare i 650 anni di Solingen". La polizia terrà una conferenza stampa alle 15 a Wuppertal, ha aggiunto Seitz.

Video Germania, attacco con coltello durante un festival a Solingen: 3 morti

Alcuni testimoni avevano descritto l'accoltellatore, che ha aggredito improvvisamente alcune persone davanti a un palco, un uomo dall'aspetto arabo, ma la circostanza non è stata ancora confermata. L'attacco - riporta Bild - è avvenuto intorno alle 21:45, Fronhof, nel centro di Solingen, dove suonavano dei gruppi dal vivo. Le vittime sarebbero una donna e due uomini originari di Solingen e Düsseldorf.

L'uomo avrebbe puntato il coltello deliberatamente al collo delle sue vittime, e questo fa ritenere alla polizia - aggiunge il sito tedesco - che si tratti di un atto terroristico e non di un gesto di follia.

"L'aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello - ha detto a Bild l'ispettore capo Sascha Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal - . Ecco perché attualmente presupponiamo un attacco terroristico. Al momento si contano tre vittime ferite a morte, cinque ferite gravi e altre persone sotto shock. Un gran numero di persone sono coinvolte nelle ricerche, mentre sono proseguite per l'intera notte le indagini della scientifica e le interviste ai testimoni".

La festa cittadina è stata annullata dopo l'attacco e un elicottero della polizia sorvola l'area transennata. A Solingen si trovano unità pesantemente armate con circa 40 veicoli speciali provenienti da tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia. Gli incroci stradali sono stati chiusi e ai residenti è stato chiesto di rimanere nelle proprie case ed evitare il centro città. Una unità di crisi è stata allestita temporaneamente in un bar.

"Il brutale attacco alla festa di Solingen ci sconvolge profondamente. Siamo a lutto per le persone che sono state strappate alla vita in modo spaventoso. I miei pensieri vanno in queste ore ai familiari delle vittime e a chi è rimasto gravemente ferito", ha commentato in una nota la ministra dell'Interno Nancy Faeser.

Steinmeier: 'Stiamo insieme contro odio e violenza'

"Il responsabile deve risponderne davanti alla giustizia. Dobbiamo stare insieme contro odio e violenza". Lo ha detto il presidente della Repubblica Frank Walter Steinmeier, reagendo al massacro di Solingen, avvenuto ieri sera in Germania, nel Nordreno-Westfalia, dove tre persone sono rimaste uccise e otto sono state ferite da un uomo armato di coltello. Steinmeier ha parlato al telefono col sindaco di Solingen.

"Il terribile atto di Solingen mi sconvolge e sconvolge il nostro Paese", ha aggiunto sottolineando di essere col pensiero accanto ai familiari delle vittime e ai feriti.

Von der Leyen: 'Scioccata per Solingen, fare chiarezza'

"Sono profondamente scioccata dall'attacco brutale e insidioso di Solingen. I miei pensieri sono rivolti alle famiglie dei morti e dei feriti, ai quali auguro una pronta guarigione. Ringrazio i servizi di emergenza e la polizia. Dobbiamo fare chiarezza sui retroscena di questo crimine il prima possibile". Lo scrive su X, in tedesco, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

AfD; 'Tedeschi liberatevi, votate la svolta!'

"Tedeschi, turingi, volete davvero abituarvi a questo stato delle cose? Liberatevi! Mettete fine una buona volta alla strada folle del multiculturalismo forzato!" È quello che scrive Bjoern Hoecke, il leader dell'estrema destra di Alternative fuer Deutschland (AfD) in Turingia, in un post su X, commentando il massacro di Solingen.

"Proteggete i vostri bambini! Mandate nel deserto i responsabili dei partiti di cartello", aggiunge il candidato di punta, condannato da due tribunali per gli slogan nazisti. "Il 1 settembre votate per la svolta. Non può andare avanti così ", conclude in vista delle urne nel Land.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA