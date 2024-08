Almeno 13 persone sono morte e altre 4,5 milioni sono state colpite dalle inondazioni causate dalle forti piogge in Bangladesh: lo hanno reso noto oggi le autorità.

"Quattro milioni e mezzo di persone sono state colpite e 13 persone sono morte in tutto il Paese", ha affermato in un comunicato il ministero per la Gestione dei disastri.



