Onu: 'Record inaccettabile di violenze contro gli operatori umanitari'

L'Onu condanna la violenza "inaccettabile" e sempre più diffusa contro gli operatori umanitari, 280 dei quali sono stati uccisi in tutto il mondo nel 2023, un record alimentato dalla guerra di Gaza e che rischia di essere superato nel 2024.



"La mancanza di rispetto per i lavoratori e la mancanza di responsabilità sono inaccettabili, inconcepibili ed estremamente pericolosi per le operazioni umanitarie in tutto il mondo", ha dichiarato in una nota Joyce Msuya, capo ad interim dell'ufficio umanitario delle Nazioni Unite, in occasione della Giornata mondiale dell'aiuto umanitario che si celebra proprio oggi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA