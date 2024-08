Venezuela, Maduro attacca Gonzales Urrutia: 'Cosa ha vinto?'

Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro, la cui rielezione è contestata, ha accusato il suo avversario alle urne Edmundo Gonzalez Urrutia, il candidato dell'opposizione che rivendica la vittoria, di voler "fuggire" dal Venezuela. "Dove si nasconde Edmundo González Urrutia?" ha gridato Maduro durante una grande manifestazione a suo sostegno davanti al palazzo presidenziale di Caracas. "Ha vinto? Cosa ha vinto? Forse una lotteria per nascondersi in una grotta. È in una grotta. E sta progettando la sua fuga dal Venezuela. Edmundo Gonzalez Urrutia prende i soldi e va a Miami", ha detto Maduro alla folla.

Il Consiglio Elettorale Nazionale (CNE) ha ratificato all'inizio di agosto la vittoria di Maduro del 28 luglio con il 52% dei voti, senza fornire il conteggio esatto né i verbali dei seggi elettorali, sostenendo di essere stato vittima di un attacco informatico.

Intanto il camion scoperto che l'opposizione venezuelana ha utilizzato per i suoi cortei è stato confiscato dopo la manifestazione di Caracas contro la rielezione di Nicolas Maduro. I membri del gruppo elettorale dell'opposizione hanno pubblicato una foto del veicolo - utilizzato per mesi nell'ambito della campagna elettorale - agganciato a un camion nel sequestro della polizia nazionale. "Il regime ha rubato il camion per manifestazioni e mobilitazioni in tutto il Paese", scrive l'opposizione su X. "Non potranno impedirci di continuare a scendere in piazza!".

Il governo sanziona con chiusure e multe le aziende che lavorano con l'opposizione, e il camion è stata una soluzione trovata dall'opposizione per non dover affittare palchi e altoparlanti. Ieri Machado, che vive nascosta, ha utilizzato questo camion per parlare alla folla, prima di lasciarlo per salire su una moto e scomparire.



