In Gran Bretagna la misoginia estrema verrà trattata come il terrorismo

La misoginia estrema, che porta ad abusi e violenza contro le donne, sarà trattata per la prima volta come una forma di terrorismo nei piani del governo britannico: Yvette Cooper, ministra degli Interni, ha spiegato al Sunday Telegraph di aver ordinato una revisione della strategia antiterrorismo per affrontare la violenza contro le donne e le ragazze e identificare le lacune nella legislazione attuale, esaminando le ideologie emergenti.

Secondo la proposta, gli insegnanti sarebbero ad esempio tenuti per legge a indirizzare gli alunni sospettati di misoginia estrema a Prevent, il programma antiterrorismo del governo britannico. Cooper ha dichiarato al Telegraph: "Per troppo tempo, i governi non sono riusciti ad affrontare l'aumento dell'estremismo, sia online che nelle nostre strade, e abbiamo visto crescere il numero di giovani radicalizzati online.

L'incitamento all'odio di ogni tipo frattura e logora il tessuto stesso delle nostre comunità e della nostra democrazia. L'azione contro l'estremismo è stata gravemente vanificata negli ultimi anni, proprio quando avrebbe dovuto essere più necessaria".

"Ecco perché - prosegue - ho incaricato il Ministero degli Interni di condurre un'analisi sull'estremismo, per mappare e monitorare le tendenze estremiste, per comprendere le prove su ciò che funziona per sconvolgere e intrattenere le persone lontano dalle opinioni estremiste e per identificare eventuali lacune nella politica esistente che devono essere affrontati per reprimere coloro che promuovono convinzioni e violenze dannose e odiose.

"Questo lavoro sosterrà un nuovo approccio strategico da parte del governo per contrastare l'estremismo, lavorando a stretto contatto con le comunità per creare consenso e slancio per i nostri piani", ha spiegato. La revisione dovrebbe essere completata questo autunno come parte di una nuova strategia anti-estremismo che sarà svelata dal Ministero degli Interni il prossimo anno.

Esistono diverse categorie di estremismo misogino classificate dal Ministero degli Interni, tra cui "incel", o "celibato involontario", una sottocultura online in cui una visione del mondo misogina è promossa da uomini che incolpano le donne per la loro mancanza di opportunità sessuali. Il mese scorso, un alto ufficiale di polizia ha avvertito che influencer online come Andrew Tate potrebbero radicalizzare giovani uomini e ragazzi portandoli alla misoginia estrema, nello stesso modo in cui i terroristi attirano i loro seguaci.

Il vice capo della polizia Maggie Blyth, responsabile nazionale della polizia contro la violenza contro le donne e le ragazze (VAWG), ha affermato che l'influenza esercitata sui giovanissimi online è "piuttosto terrificante".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA