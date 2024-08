L'Onu chiede a Mosca l'accesso alle regioni russe colpite da Kiev

L'Alto commissariato per i Diritti umani dell'Onu ha chiesto di poter accedere alle aree del territorio russo colpite o invase dalle forze ucraine, compresa la regione di Kursk, dove avanzano le truppe di Kiev da alcuni giorni. "L'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti umani ha inviato una richiesta alle autorità russe per facilitare l'accesso dell'Ufficio alle aree della Federazione Russa colpite dalle ostilità, comprese le regioni di Belgorod, Bryansk e Kursk, come parte del nostro mandato di monitoraggio e valutazione dei diritti umani", ha detto la portavoce, Liz Throssell.

Il ministro della Difesa dell'Ucraina, Rustem Umerov, e il collega Usa, Lloyd Austin, si sono sentiti per telefono per discutere delle priorità della difesa ucraina per far fronte all'invasione russa. Lo scrivono i due ministri sui rispettivi account X, ripresi anche dai media ucraini.

"Oggi ho parlato con la mia controparte ucraina, Rustem Umerov, a proposito delle priorità dell'assistenza alla sicurezza e delle operazioni sul campo di battaglia in Ucraina. Gli Stati Uniti restano fedeli all'impegno di aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione russa", scrive il capo del Pentagono sul suo account X.

"Ho avuto una conversazione produttiva con il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin, L'ho informato sulla situazione al fronte e sui bisogni delle nostre forze di difesa. Sono grato al segretario Austin e al popolo americano per il loro supporto continuo e completo (all'Ucraina) da quando è iniziata l'invasione russa su larga scala", ha scritto da parte sua Umerov su X.

