Bangladesh, Onu indagherà sulle 'atrocità' del regime di Hasina

Una squadra di investigatori delle Nazioni Unite sarà inviata nel Bangladesh per indagare sulle "atrocità" commesse durante il regime della premier Sheikh Hasina, che si è dimessa e ha lasciato il Paese per l'India alcuni giorni fa: lo fa sapere il governo provvisorio di Dacca.

"Le Nazioni Unite stanno inviando una squadra di investigatori per fare luce sulle atrocità commesse in luglio e all'inizio di agosto durante la Rivoluzione studentesca", le grandi proteste contro il regime durante le quali sarebbero stati commessi "abusi dei diritti umani su larga scala", si legge nella nota, nella quale si aggiunge che l'inchiesta è frutto di discussioni telefoniche fra l'Alto commissario Onu per i Diritti umani, Volker Turk, e il leader bengalese ad interim, il Nobel per la Pace Muhammad Yunus.



