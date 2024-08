Mosca, nella notte abbattuti 4 missili e 117 droni ucraini

Le difese aeree russe hanno abbattuto la notte scorsa quattro missili tattici Tochka-U e 117 droni ucraini sul territorio della Federazione: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Diefesa di Mosca.

Il ministero ha precisato che 37 droni ed i quattro missili tattici sono stati distrutti sulla regione di Kursk, altri 37 droni sono stati abbattuti sulla regione di Voronezh, 17 sulla regione di Belgorod, 11 sulla regione di Nizhny Novgorod, nove sulla regione di Volgograd, tre sulla regione di Bryansk, due sulla regione di Orel e uno sulla regione di Rostov.

L'incursione militare dell'Ucraina in Russia "sta creando un vero dilemma" per Vladimir Putin, ha detto il presidente americano Joe Biden aggiungendo che i funzionari di Washington sono in costante contatto con quelli di Kiev riguardo alla mossa ucraina. Lo riportano i media Usa.

Lo stato di emergenza è stato dichiarato nella regione russa di Belgorod. "La situazione rimane estremamente difficile e tesa a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine. Le case sono state distrutte, tra i civili ci sono morti e feriti", ha scritto stamattina su Telegram il governatore Vyacheslav Gladkov annunciando che viene "stabilito lo stato d'emergenza a livello regionale".





Video Ucraina, sotto il suo controllo 74 comunita' nella regione russa di Kursk

