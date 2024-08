Ft, 'La Russia preparò la Marina ad attacchi nucleari in Europa'

La Russia ha addestrato la sua marina a colpire siti nel cuore dell'Europa con missili a testata nucleare, in un potenziale conflitto con la Nato. Lo rivela il Financial Times citando documenti segreti di cui ha preso visione.

"In una presentazione riservata agli ufficiali, precedente all'invasione su vasta scala dell'Ucraina, sono illustrate in dettaglio le mappe di obiettivi come la costa occidentale della Francia e Barrow-in-Furness nel Regno Unito", riporta il quotidiano, spiegando che le mappe "realizzate a scopo espositivo più che per uso operativo, illustrano 32 obiettivi Nato in Europa per le flotte navali russe".



