Mosca: 'Evacuazione in corso da un distretto della regione di Belgorod'

La Russia ha annunciato l'evacuazione dei residenti da un distretto della regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina, mentre prosegue l'incursione delle forze di Kiev nella vicina regione di Kursk. "La mattinata si preannuncia allarmante per noi: ci sono attività nemiche al confine del distretto di Krasnoyaruzhsky", ha detto in un video pubblicato su Telegram il governatore della regione di Belgorod, Vyacheslav Gladkov. "Per la sicurezza della vita e della salute della nostra popolazione, stiamo iniziando ad evacuare" gli abitanti di questo distretto, ha aggiunto.

E' stato "completamente spento" l'incendio scoppiato ieri nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, hanno confermato nella notte le autorità filorusse della regione. Precedentemente l'azienda per l'energia nucleare russa Rosatom aveva affermato che una torre di raffreddamento dell'impianto ha subito "gravi danni" a causa di "due attacchi da parte di droni militari ucraini". Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha assicurato da parte sua che "non vi è alcun impatto sulla sicurezza nucleare" dopo quanto accaduto a Zaporizhzhia. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'incendio nell'impianto sarebbe stato appiccato dagli "occupanti russi". La portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha accusato l'Ucraina di "terrorismo nucleare" per l'incendio avvenuto ieri nelle torri di raffreddamento della centrale di Zaporizhzhia, che secondo la Russia è stato provocato da un bombardamento delle forze di Kiev. Mosca ha detto che chiederà all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) di "indicare il responsabile del bombardamento", perché "un ulteriore silenzio su questo argomento non farà altro che esagerare il senso di impunità di Kiev".

