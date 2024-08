Cresce il pressing su Teheran perché eviti un attacco contro Israele

Regno Unito, Francia e Germania hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui ammoniscono l'Iran a non attaccare Israele, invitandolo ad evitare di far precipitare la regione in una guerra totale e hanno avvertito: in caso lo facesse "si assumerà la responsabilità". Lo riportano i media israeliani.

"Siamo profondamente preoccupati per l'acuirsi delle tensioni nella regione e uniti nell'impegno per la de-escalation", si legge nella dichiarazione: "Invitiamo l'Iran e alleati ad astenersi da attacchi che farebbero salire le tensioni mettendo a repentaglio l'opportunità di un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi".

Inoltre, la Sala stampa vaticana, ha informato que qusta mattina il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, al quale ha "espresso la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Medio Oriente, ribadendo la necessità di evitare in ogni modo che si allarghi il gravissimo conflitto in corso e preferendo invece il dialogo, il negoziato e la pace".

Usa accelera l'invio di una seconda portaerei in Medio Oriente

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha ordinato alla portaerei Uss Abraham Lincoln di "accelerare il suo transito" verso il Medio Oriente, dove continuano a crescere i timori di una regionalizzazione della guerra tra Israele e Hamas. Lo ha reso noto il Pentagono.

Austin ha ordinato alla flotta guidata dalla Lincoln, che trasporta aerei da combattimento F-35C, di muoversi più velocemente, ha detto il portavoce americano Pat Ryder, di fronte al rischio di un'offensiva su larga scala da parte degli Hezbollah libanesi sostenuti dall'Iran o dalla stessa Teheran contro lo Stato ebraico. Il segretario alla Difesa americano ha anche ordinato lo spiegamento del sottomarino nucleare con missili da crociera Uss Georgia nella stessa area, ha aggiunto Ryder.

Austin ha avuto una conversazione con il suo omologo israeliano Yoav Gallant. I due hanno discusso "dell'importanza di ridurre il danno arrecato ai civili, di procedere verso la conclusione di un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi detenuti" nella Striscia di Gaza, nonché di scoraggiare i gruppi sostenuti dall'Iran ad attaccare.

Washington ha annunciato la scorsa settimana il rafforzamento della propria presenza militare in Medio Oriente, dispiegando

più navi da guerra e aerei da combattimento. La Uss Abraham Lincoln si unirà nella regione a un'altra portaerei americana,

la Uss Theodore Roosevelt.

Gallant: 'E' un momento di vigilanza e prontezza'

"Siamo in un momento di vigilanza e prontezza, le minacce provenienti da Teheran e Beirut potrebbero concretizzarsi ed è importante spiegare a tutti che prontezza, preparazione e vigilanza non sono sinonimi di paura e panico", ha affermato il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant durante una riunione della Commissione per gli affari esteri e la difesa della Knesset.

"Negli ultimi giorni, abbiamo dedicato il nostro tempo al rafforzamento delle difese e alla creazione di opzioni offensive in risposta, e anche come iniziativa se necessario, ovunque e in qualsiasi regione, per proteggere Israele", ha detto.

Durante l'incontro alla Knesset, Gallant ha affermato di sostenere un accordo con Hamas sul rilascio degli ostaggi, anche se si svolgerà in più fasi: "È nostro dovere, in quanto coloro che sono chiamati a decidere, impegnarci per raggiungere il risultato operativo e creare le condizioni per il ritorno degli ostaggi. La creazione delle condizioni avviene tramite pressione militare e può portare a un accordo per liberare gli ostaggi, anche se ciò avverrà in più di un round", ha affermato.

Lufhtansa sospende i voli nella regione fino al 21 agosto

Il gruppo aereo tedesco Lufthansa ha dichiarato di aver deciso di prolungare la sospensione dei voli verso Tel Aviv, Teheran, Beirut, Amman ed Erbil fino al 21 agosto a causa delle continue tensioni nella regione. Il gruppo ha aggiunto che eviterà di utilizzare lo spazio aereo iraniano e iracheno fino alla stessa data, una proroga rispetto alla precedente data del 13 agosto.

