Puigdemont a Barcellona. la polizia lo cerca. In arresto un agente per aver aiutato la fuga

L'ex governatore della Catalogna Carles Puigdemont è apparso questa mattina a Barcellona, dove, scortato da altri politici indipendentisti, ha raggiunto un palco allestito a poche centinaia di metri dal Parlamento regionale. Puigdemont era atteso da diverse centinaia di simpatizzanti.

"Oggi sono qui per ricordare che siamo ancora qui", ha detto una volta presa la parola, "non abbiamo diritto a rinunciare, perché il diritto all'autodeterminazione è dei popoli".

Un corteo composto da manifestanti indipendentisti catalani ha accompagnato l'ex presidente catalano Carles Puigdemont verso il Parlamento regionale a Barcellona, alla seduta per l'investitura del nuovo governatore. Lo riporta la tv pubblica spagnola, Rtve. Sul leader secessionista, che è apparso a sorpresa a poche centinaia di metri dalla sede parlamentare, scortato da altre persone, è in vigore un mandato di cattura nazionale, per cui è a rischio arresto in qualsiasi momento. Nei giorni scorsi, Puigdemont, che è deputato regionale, aveva dichiarato di voler essere presente alla seduta d'investitura del nuovo governatore.

Video Puigdemont torna in Spagna: 'Siamo ancora qui'

Puidgemont è epparso per la prima volta pubblicamente in territorio spagnolo da quando si era trasferito in Belgio nel 2017. "Da sette anni ci perseguitano per aver voluto ascoltare la voce del popolo catalano, da sette anni è iniziata una durissima repressione", ha detto stamattina, una volta salito su un palco allestito presso l'Arco di Trionfo di Barcellona.

La polizia della Catalogna (Mossos d'Esquadra) ha attivato un dispositivo per intercettare Puigdemont, apparso stamattina a Barcellona e su cui vige un mandato di cattura: lo riportano El País e altri media. Intervenuto davanti a centinaia di simpatizzanti attorno alle 9 del mattino, a circa 900 metri dal Parlamento regionale, il leader secessionista è poi stato perso di vista nei minuti successivi da giornalisti e telecamere presenti, mentre un corteo con diversi suoi collaboratori avanzava verso la sede parlamentare, dove alle ore 10 è iniziata la seduta d'investitura del nuovo governatore. La polizia non scarta quindi la possibilità che stia tentando la fuga: diversi punti di uscita da Barcellona sono controllati dagli agenti, spiega l'agenzia Efe.

Un agente della polizia catalana è stato arrestato perché avrebbe favorito la fuga del leader secessionista. Lo riportano diversi media iberici, tra questi l'agenzia di stampa Efe. L'ipotesi è che il politico catalano si sia allontanato in auto dal centro della città, con la collaborazione di altre persone. La polizia lo sta cercando in tutta la Catalogna, aggiunge Efe.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA