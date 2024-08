Israele: 'Risposta sproporzionata se ci saranno danni ai civili'

Secondo un report del notiziario Channel 12, Israele ha comunicato sia a Hezbollah che all'Iran che qualsiasi danno ai civili nel Paese nell'attacco minacciato per l'uccisione del capo militare Fuad Shukr a Beirut e del capo politico di Hamas a Teheran "rappresenterà una linea rossa, che porterà a una risposta sproporzionata".

Eliminato un altro membro di spicco di Hamas

L'esercito e i servizi di sicurezza israeliani hanno annunciato di aver ucciso nei giorni scorsi nella Striscia di Gaza un terrorista di Hamas che era direttamente coinvolto negli attentati in Giudea e Samaria. "Lo scorso 24 luglio, durante un'operazione congiunta tra l'esercito e i servizi israeliani - scrive l'Idf sul proprio canale Telegram -, è stata colpita un'area nella quale operava il terrorista di Hamas Nael Sakhl. Alcuni giorni dopo l'attacco sono state ricevute informazioni che l'uomo era stato eliminato". "Per oltre un decennio - prosegue la nota - Nael ha operato nei 'quartieri generali in Cisgiordania' di Hamas, un'organizzazione responsabile degli attacchi terroristici in Giudea e Samaria. Allo stesso tempo era coinvolto in attività terroristiche, finanziarie e nella fornitura di armi a cellule terroristiche che promuovevano il terrore contro civili israeliani e militari dell'Idf in Giudea e Samaria".

Sakhal era un membro attivo dell'unità di Hamas responsabile di attacchi terroristici in Cisgiordania. L'esercito ha anche affermato che era direttamente coinvolto nel finanziamento e nell'armamento di attacchi terroristici contro civili e soldati israeliani. L'umo fu arrestato per la prima volta nel 2003 e condannato all'ergastolo per il suo ruolo in un attacco suicida in Israele. Nel 2011, fu rilasciato nell'accordo di scambio che portò alla liberazione di oltre 1.000 detenuti palestinesi in cambio del soldato israeliano Gilad Shalit.

Media: 'L'Iran risponderà ma in modo più misurato e non immediato'

Funzionari Usa hanno confermato a Politico che l'Iran potrebbe riconsiderare la possibilità di lanciare un attacco su larga scala contro Israele. Teheran è stata avvertita che un attacco su più fronti contro Israele potrebbe portare a uno scontro diretto tra i due Paesi. I funzionari ritengono che l'Iran risponderà comunque, ma potrebbe farlo in modo più misurato e non immediato.

Le fonti hanno spiegato che la repubblica islamica è stata sollecitata a ricalibrare la sua risposta all'uccisione del capo di Hamas Ismail Haniyeh poichè ora sembra probabile che sia stato colpito in un'operazione segreta con una bomba piazzata nella sua stanza e non in un attacco missilistico diretto, come era stato detto inizialmente. Tra l'altro, nessun iraniano è rimasto ucciso nell'esplosione.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA