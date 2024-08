Bangladesh, sciolto il Parlamento, il Nobel Yunus dice sì

Il presidente del Bangladesh, Mohammed Shahabuddin, ha sciolto il Parlamento, una richiesta chiave degli studenti che hanno guidato le manifestazioni che hanno portato alla destituzione della premier Sheikh Hasina, si legge in un comunicato.

Intanto il premio Nobel per la pace Mohammad Yunus ha accettato il ruolo di Chief Adviser, la funzione di capo del governo per 90 giorni durante la transizione tra un governo eletto e il successivo. Lo scrive il quotidiano di Dacca The Daily Star.

"Abbiamo deciso che verrà formato un governo ad interim in cui il dottor Muhammad Yunus, premio Nobel di fama internazionale, sarà il consigliere principale", aveva annunciato in una conferenza stampa Nahid Islam, il principale leader di Students against discrimination (Sad).

Il capo dell'esercito del Bangladesh, generale Waker-Uz-Zaman, ha dichiarato ieri in una trasmissione alla televisione di Stato che Sheikh Hasina si era dimessa da primo ministro e che l'esercito formerà un governo provvisorio.

Yunus, considerato il massimo promotore del microcredito moderno, ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2006 ed è il fondatore della Grameen Bank, la cui strategia prevede un sistema di piccoli prestiti ad imprenditori troppo poveri per ottenere credito dai circuiti bancari tradizionali.





Liberata l'ex premier e leader dell'opposizione

Inoltre, l'ex premier e leader dell'opposizione in Bangladesh, Khaleda Zia, è stata rilasciata dopo anni di arresti domiciliari. Lo rende noto il portavoce del suo partito.

"È stata liberata", ha detto A.K.M Wahiduzzaman, portavoce del Bangladesh National Party, il giorno dopo l'ordine di rilascio impartito in seguito alla presa di controllo da parte dei militari dopo la destituzione della premier, Sheikh Hasina, fuggita in India.

L'Onu lancia un appello per una transizione pacifica

La transizione del potere in Bangladesh deve svolgersi pacificamente, nel rispetto dei diritti umani, ed i responsabili dell'uccisione di centinaia di persone e del ferimento di migliaia dovranno risponderne. Questo l'appello rivolto dall'Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Türk.

Türk ha ribadito la sua richiesta di un'indagine completa, imparziale e trasparente su tutte le presunte violazioni dei diritti umani avvenute a partire da luglio, quando alle proteste pacifiche iniziali contro un sistema di quote per i posti di lavoro nella pubblica amministrazione sono seguite violenze e una risposta brutale da parte delle autorità.

"Il mio ufficio è pronto a sostenerla", ha affermato l'Alto Commissario. Per Turk, "non devono esserci ulteriori violenze o rappresaglie" e le richieste "di giustizia e riforme devono essere ascoltate".

E intanto è salito a 109 il bilancio dei morti durante i violenti disordini scoppiati ieri dopo la destituzione della premier Sheikh Hasina. Lo fanno sapere la polizia e i medici, aggiornando il bilancio precedente di 56 vittime.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA